Левый защитник «Интера» Федерико Димарко попал в сферу интересов ещё одного английского клуба.

Среди претендентов на 25-летнего игрока также значатся «Манчестер Юнайтед» и «Челси», о чём сообщалось ранее. По сведениям Fichajes, возможность приобретения Димарко также рассматривает «Ньюкасл». Трансферная стоимость итальянца оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро, а его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Федерико Димарко отыграл десять матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и три результативные передачи.