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«Ньюкасл» проявляет интерес к звезде «Интера» слухи

28 Октября 2023 • 02:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 4.15 X 4.05 2 1.82
Через 16 ч. 54 мин.

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко попал в сферу интересов ещё одного английского клуба.

Среди претендентов на 25-летнего игрока также значатся «Манчестер Юнайтед» и «Челси», о чём сообщалось ранее. По сведениям Fichajes, возможность приобретения Димарко также рассматривает «Ньюкасл». Трансферная стоимость итальянца оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро, а его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Федерико Димарко отыграл десять матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и три результативные передачи.

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