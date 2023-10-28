​Тен Хаг не стал смотреть матч «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, предпочтя пойти в ресторан

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг переживает непростой момент, его могут уволить из «Манчестер Юнайтед», но, несмотря на это, он ведет себя так, словно ему ничего не угрожает. В среду «Манчестер Сити» сыграл в Лиге чемпионов, но смотреть матч своего ближайшего соперника по чемпионату Англии тен Хаг не посчитал нужным. Вместо этого он отправился в свой любимый итальянский ресторан со своей супругой.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в воскресенье, двадцать девятого октября. Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» - лишь восьмое.