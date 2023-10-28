Сон: «Я и Кейн? Гарри находится на другом уровне, он убивает Бундеслигу»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о сравнениях с Гарри Кейном.

Южнокорейский футболист на протяжении долгих лет составлял яркий дуэт с Кейном в атаке «Тоттенхэма». Минувшим летом англичанин перебрался в «Баварию».

В активе Сона уже восемь голов в десяти матчах текущего розыгрыша АПЛ, и журналисты поинтересовались у 31-летнего форварда, готов ли он тягаться в результативности с Кейном: «Гарри находится на другом уровне, если сравнивать со мной. Сейчас он выступает в Бундеслиге, которая также очень сложна, и он её просто убивает. Я очень рад за него», – цитирует BBC нынешнего лидера атаки «шпор».