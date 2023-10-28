Уокер: «Рэшфорд может создать проблемы любому сопернику»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оценил уровень Маркуса Рэшфорда в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».

Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «красных дьяволов» в рамках десятого тура Премьер-лиги. Встреча пройдёт в воскресенье на «Олд Траффорд».

По мнению Уокера, одной из главных задач для обороны «горожан» будет нейтрализация нападающего Маркуса Рэшфорда: «На протяжении долгих лет он показывает, что способен навредить любой команде, когда ему не уделяют должного внимания. Маркус играет важную роль в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии ещё с юных лет, у него много сильных качеств, и мы знаем, что в предстоящем матче он может быть очень опасен», – цитирует City Xtra Уокера.