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Уокер: «Рэшфорд может создать проблемы любому сопернику»

28 Октября 2023 • 01:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 5.20 X 4.00 2 1.68
29.10 18:30

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оценил уровень Маркуса Рэшфорда в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».

Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «красных дьяволов» в рамках десятого тура Премьер-лиги. Встреча пройдёт в воскресенье на «Олд Траффорд».

По мнению Уокера, одной из главных задач для обороны «горожан» будет нейтрализация нападающего Маркуса Рэшфорда: «На протяжении долгих лет он показывает, что способен навредить любой команде, когда ему не уделяют должного внимания. Маркус играет важную роль в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии ещё с юных лет, у него много сильных качеств, и мы знаем, что в предстоящем матче он может быть очень опасен», – цитирует City Xtra Уокера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кайл Уокер Маркус Рэшфорд ещё теги

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