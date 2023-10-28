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«Арсенал» принял решение по Ремсдейлу

28 Октября 2023 • 01:30 Комментировать
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.12 X 10.00 2 24.00
Через 14 ч. 24 мин.

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл вряд ли покинет клуб зимой.

25-летний футболист потерял место в основе по ходу текущего сезона, уступив статус «первого номера» Давиду Райе. По слухам, именно по этой причине англичанин может покинуть клуб уже в январское трансферное окно – интерес к вратарю приписывался «Челси». По данным Football Insider, «Арсенал» не намерен расставаться с Ремсдейлом в обозримом будущем – Микель Артета не даст согласия на его уход в январе.

Аарон Ремсдейл сыграл в шести матчах нынешней кампании, пропустив пять голов. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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