«Арсенал» принял решение по Ремсдейлу

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл вряд ли покинет клуб зимой.

25-летний футболист потерял место в основе по ходу текущего сезона, уступив статус «первого номера» Давиду Райе. По слухам, именно по этой причине англичанин может покинуть клуб уже в январское трансферное окно – интерес к вратарю приписывался «Челси». По данным Football Insider, «Арсенал» не намерен расставаться с Ремсдейлом в обозримом будущем – Микель Артета не даст согласия на его уход в январе.

Аарон Ремсдейл сыграл в шести матчах нынешней кампании, пропустив пять голов. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.