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Сон ответил на вопрос о шансах «Тоттенхэма» на чемпионство

28 Октября 2023 • 01:19 Комментировать
Кристал Пэлас
1:2
Тоттенхэм

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о перспективах своей команды.

Лондонцы продолжают удивлять под руководством Анге Постекоглу: на счету «шпор» восемь побед, две ничьи и ни одного поражения после десяти туров Премьер-лиги. Прямо сейчас «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на пять очков (при матче в запасе у обоих преследователей).

«Думаю ли я о титуле? Вовсе нет. У меня есть определённый опыт, поэтому сейчас я не стану заявлять, что мы выиграем чемпионат. Нужно сохранять скромность, ведь сезон только начался. Мы просто хотим идти от матча к матчу, набирая по три очка. Посмотрим, что в итоге из этого выйдет», – заявил в интервью Sky Sports Сон после победы над «Кристал Пэлас» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хын Мин

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