Почеттино: «Роберт Санчес абсолютно спокоен, никто не застрахован от ошибок»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поведал о настрое голкипера Роберта Санчеса.

В недавнем матче против «Арсенала» испанский вратарь допустил грубую ошибку, ставшую результативной. Чуть позднее «канониры» забили вновь, сумев уйти от поражения в концовке встречи (2:2).

«Санчес абсолютно спокоен и расслаблен. Мы знаем, насколько он хорош, и мы здесь для того, чтобы помогать. В футболе никто не застрахован от ошибок, ответственность несёт вся команда.

Обвинения в адрес определённого игрока – это обвинения в адрес команды, в мой адрес, но не в сторону одного футболиста. Роберт делает то, чего мы от него хотим, но иногда возможны ошибки», – цитирует Standard Почеттино.