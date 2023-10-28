Уокер: «Поражение на «Олд Траффорд» не помешало нам выиграть требл в прошлом сезоне»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о важности манчестерского дерби.

«Горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 29 октября.

«В прошлом сезоне мы проиграли на «Олд Траффорд», но выиграли требл, и в итоге значение имеет только последний факт. Предстоящий матч очень важен, но является лишь частью общей картины. В прошлый раз, когда мы играли здесь, удача была не на нашей стороны, но мы оправились и добились успеха.

Мы хотим выиграть, потому что эта победа станет одним из шагов на пути к титулу АПЛ. В последние годы мы провели немало хороших игр против «Юнайтед». Сейчас мы хотим снова порадовать наших болельщиков», – приводит журналист Энди Хэмпсон слова Уокера.