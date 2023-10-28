Постекоглу: «Каждая неделя – новый вызов для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился впечатлениями после победы над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Шпоры» добыли три очка благодаря автоголу Джоэла Уорда и забитому мячу Сона Хын Мина во втором тайме. «Орлы» ответили точным ударом Джордана Айю уже в компенсированное время.

«Думаю, мы отлично справились. Здесь очень непросто играть, учитывая дисциплинированность «Кристал Пэлас», но мы сохранили терпение и забили два хороших гола. Я очень доволен.

Каждая неделя – новый вызов для «Тоттенхэма». Сегодня нам удалось показать настойчивость и сосредоточенность. Игроки сохраняли ясную голову, не спешили и не паниковали, что можно расценивать как позитивный знак», – цитирует BBC Постекоглу.