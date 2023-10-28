Невилл: «Успехи «Тоттенхэма» невероятны»

Бывший английский футболист Гари Невилл рассказал, что думает об игре «Тоттенхэма» в текущем сезоне.

Лондонцы преобразились после прихода на пост главного тренера Анге Постекоглу, сумев возглавить турнирную таблицу. В десяти матчах Премьер-лиги «шпоры» одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и ни разу не проиграли. В пятницу череда удачных результатов продолжилась победой над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Невероятное начало сезона от «Тоттенхэма» – никто из нас не мог такого предвидеть. Это абсолютно немыслимо, если учесть уход Гарри Кейна. Болельщики «шпор» должны быть в восторге, но впереди длинный путь. Сейчас команда показывает отличный футбол», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед», ныне работающий телеэкспертом на Sky Sports.