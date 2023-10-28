Кристиан Ромеро установил рекорд «Тоттенхэма» по точным передачам

Центральному защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро покорилось уникальное достижение.

«Шпоры» взяли верх над «Кристал Пэлас» (2:1), а аргентинец сделал 141 точную передачу – рекордный показатель для игроков «Тоттенхэма» в рамках Премьер-лиги за всё время сбора данных (с сезона-2003/04), докладывает Opta. Только десять пасов 25-летнего футболиста не дошли до товарищей по команде (93% точности).

«Тоттенхэм» набрал 26 очков после десяти туров чемпионата Англии, увеличив отрыв от ближайших преследователей в лице «Манчестер Сити» и «Арсенала» до пяти очков. Команды Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты проведут свои матчи в воскресенье и субботу соответственно.