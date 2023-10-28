«Тоттенхэм» лидирует в чемпионате с отрывом в 5 очков – такого не было с сезона-1960/61

«Тоттенхэм» одержал очередную победу, закрепив за собой первую позицию.

Коллектив Анге Постекоглу обыграл в гостях «Кристал Пэлас» – 2:1. В активе «шпор» 26 очков после десяти туров Премьер-лиги – на пять баллов больше, чем у «Манчестер Сити» и «Арсенала», сыгравших, впрочем, на один матч меньше. Тем не менее, как отмечает Opta, «Тоттенхэму» впервые с далёкого сезона-1960/61 удалось возглавить турнирную таблицу со столь внушительным отрывом. Та кампания завершилась для лондонцев триумфом – последний на данный момент чемпионский титул клуба.

Свою следующую игру «Тоттенхэм» проведёт 6 ноября – соперником будет «Челси».