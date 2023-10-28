Бентанкур сыграл за «Тоттенхэм» впервые с февраля

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур вернулся на поле после тяжёлой травмы.

Уругвайский футболист вышел на замену на 90-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Для Бентанкура это первая игра с февраля текущего года – он отсутствовал из-за разрыва крестообразной связки.

Команда Анге Постекоглу смогла добыть победу над «Кристал Пэлас» (2:1) благодаря автоголу Джоэла Уорда и точному удару Сона Хын Мина.

«Шпоры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги с 26 набранными очками после десяти туров. Главные преследователи – «Манчестер Сити» и «Арсенал» – имеют на своём счету по 21 баллу, однако провели на один матч меньше.