Автогол капитана, добавка Сона и спорный гол Айю: Разрывающий АПЛ «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» в дерби

Лидирующий в Английской премьер-лиге «Тоттенхэм» проводил второе подряд лондонское дерби против соперника из середины турнирной таблицы. На сей раз соперником «шпор» стал «Кристал Пэлас», ведомый Роем Ходжсоном.

«Тоттенхэм» не участвует сейчас в еврокубках, но всё равно играет через три дня на четвёртый. В минувший понедельник команда Ангелоса Постекоглу одержала у себя дома уверенную победу в лондонском дерби над «Фулхэмом» и единолично возглавила турнирную таблицу. Теперь же «шпоры» в пределах Внешнего Лондона отправились в гости к «Кристал Пэлас» на «Селхерст Парк».

Если «Тоттенхэм» действительно собирается стать чемпионов впервые за шестьдесят с лишним лет, то ему уже сейчас стоит нарабатывать себе отрыв в таблице. Чтобы потом иметь право на ошибки. Хотя вот в середине прошлого сезона лондонский «Арсенал» опережал «Манчестер Сити» почти на десять очков, но в итоге бесславно разбазарил всё своё очковое преимущество.

Постекоглу сделал два изменения в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против «Фулхэма». Бен Дэвис и Биссума заняли места на поле с первых минут вместо Удоги, у которого мышечное повреждение, и Хёйбьерга. Атакующая четвёрка «шпор» в лице Ришарлисона, Мэддисона, Кулушевски и Сон Хын Мина сохранилась, но гости стали увязать в оборонительных построениях «стекольщиков».

На шестой минуте Уилл Хьюз в ответной атаке хозяев довёл мяч по центру почти до чужой штрафной площадки, перед которой его без фола остановил ван де Вен. Тогда Хьюз отдал передачу на правый полуфланг для Джордана Айю. Тот с семнадцати метров приложился в ближний угол – Викарио отвёл угрозу. Вскоре ещё Шлупп пробил низом в првый угол – Викарио выручил.

На шестнадцатой минуте Биссума со штрафного запустил мяч выше створа. Вскоре подача Кулушевски с правого края оказалась за дальнюю штангу на лицевую линию на Ришарлисона. Бразилец головой скинул мяч на ближний угол вратарской, а Мэддисон неподготовленным ударом пальнул выше перекладины. На двадцатой минуте, наоборот, Ришарлисон получил мяч от Мэддисона и с подступов к штрафной площади пробил чуть левее створа.

Около сороковой минуты «стекольщики» задержались возле чужих ворот, подав ряд угловых. В частности, после подачи левофлангового корнера на ближнюю штангу Андерсен не попал в створ. А вот уже в начале второго тайма капитан «орлов» Джоэл Уорд умудрился забить в свои ворота. Порро с правого фланга отдал Сарру, тот с рикошетом сделал пас Мэддисону, последовал прострел – и Уорд отправил мяч в рамку Джонстона, хотя никто не оказывал давление на Джоэла (0:1).

Отыграться с наскока у хозяев не получилось. Хьюз подавал угловой на Гехи, который стрельнул мимо створа. Ресурсов на перелом игры у страдающего из-за травм «Кристал Пэлас» не хватало, а «Тоттенхэм» в середине второго тайма отличился своим первым ударом в створ. После перевода мяча справа налево Мэддисон откатил его совсем недавно появившемуся на замену Джонсону, который прострелил на Сона, поразившего владения Джонстона (0:2).

Казалось, что концовка складывалась легко для «Тоттенхэма». На поле впервые после февральского разрыва крестов вышел Бентанкур. Однако «стекольщики» без своего гола не обошлись. На четвёртой добавленной минуте забитый мяч Айю в левый угол примерно с линии штрафной площади был засчитан после ВАРа, хотя Джордан вроде подыграл себе рукой (1:2). Но времени у хозяев осталось крайне мало, и избежать поражения они не сумели, хотя пытались.

«Шпоры» ещё улучшили свой самый успешный старт в АПЛ за 63 года. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 26 очков и оторвалась на пять баллов от «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала». Но те ещё сыграют свои матчи в десятом туре. А в одиннадцатом туре в понедельник через один «Тоттенхэму» предстоит третье подряд лондонское дерби – против «Челси».

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Кирилл Иванцов