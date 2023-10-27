Магуайр: «Мы не показываем идеальный футбол, но наконец-то начали побеждать»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признаёт, что команде необходимо продолжать развитие.

«Красные дьяволы» провалили старт сезона, однако смогли выиграть три последних матча, включая недавнюю встречу Лиги чемпионов против «Копенгагена». В воскресенье коллективу Эрика тен Хага предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Я не думаю, что сейчас мы демонстрируем идеальный футбол, но нам удалось победить в трёх последних матчах, что очень важно. В этом клубе необходимо побеждать. Мы сами требуем от себя большего, поэтому усердно работаем на тренировках», – поведал в интервью официальному каналу «Манчестер Юнайтед» 30-летний англичанин.