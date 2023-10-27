Артета: «Райс особенно хорош в ключевых матчах»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру Деклана Райса в текущем сезоне.

Полузащитник пополнил ряды «канониров» минувшим летом, перебравшись из «Вест Хэма» за 116 млн евро.

«Райс невероятно важен для нас, – отвечает Артета на вопрос о том, оправдывает ли себя дорогостоящая сделка. – Деклан особенно хорош в ключевых матчах – именно этого ждёшь от лидеров команды. Его вклад в важнейших встречах был определяющим, так что я очень доволен», – приводит Football.London слова Артеты.

В воскресенье «Арсенал» примет в родных стенах «Шеффилд Юнайтед». После девяти туров «канониры» занимают третью строчку с 21 набранным очком.