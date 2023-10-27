Магуайр поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» примут действующих чемпионов в рамках десятого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье.

«Мы знаем, что предстоит очень непростое испытание, но мы не должны полностью концентрироваться на «Манчестер Сити» – нужно больше думать о себе и своей игре. У нас будут все шансы добиться успеха, если мы поработаем в меру своих возможностей.

Этот матч – большое событие. На «Олд Траффорд» будет великолепная атмосфера, наши болельщики поведут нас вперёд, как и всегда. Мы надеемся показать качественную игру и добиться результата», – сказал в интервью клубному каналу «Юнайтед» Магуайр.