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Магуайр поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»

27 Октября 2023 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 5.20 X 4.00 2 1.68
29.10 18:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» примут действующих чемпионов в рамках десятого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье.

«Мы знаем, что предстоит очень непростое испытание, но мы не должны полностью концентрироваться на «Манчестер Сити» – нужно больше думать о себе и своей игре. У нас будут все шансы добиться успеха, если мы поработаем в меру своих возможностей.

Этот матч – большое событие. На «Олд Траффорд» будет великолепная атмосфера, наши болельщики поведут нас вперёд, как и всегда. Мы надеемся показать качественную игру и добиться результата», – сказал в интервью клубному каналу «Юнайтед» Магуайр.

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