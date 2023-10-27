«Тоттенхэм» впервые в сезоне не нанёс ни одного удара в створ в первом тайме

«Тоттенхэм» не смог проявить свои лучшие качества в первом тайме матча против «Кристал Пэлас».

«Шпоры» с подавляющим преимуществом превзошли соперников по владению мячом, однако уступили по количеству ударов по воротам (3:8) и попаданий в створ (0:2). По сведениям Squawka, это первый случай, когда команда Анге Постекоглу не провела ни одного точного удара за весь первый тайм в матче Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги – до начала сегодняшней встречи в активе лондонцев было 23 очка.

Анге Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» перед началом текущего сезона.