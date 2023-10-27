Галлахер оценил шансы «Челси» на попадание в Лигу чемпионов

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне.

По итогам прошлой кампании «синие» финишировали на 12-й строчке в Премьер-лиге, оставшись без еврокубков. По мнению Галлахера, «Челси» способен оформить возвращение в Лигу чемпионов в дебютном сезоне под руководством Маурисио Почеттино.

«Попадание в Лигу чемпионов? Да, это вполне возможно. Будет трудно, ведь мы всё ещё отстаём от топ-команд, однако развитие «Челси» продолжается – мы узнаём друг друга всё лучше, играя вместе. Финиш в четвёрке определённо можно считать нашей целью. У нас достаточно сильная команда для этого», – заявил в беседе с TNT Sports хавбек.

На данный момент «Челси» занимает десятое место с 12 очками после девяти туров.