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«Арсенал» претендует на звёздного игрока «Реала» слухи

27 Октября 2023 • 22:26 Комментировать
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.12 X 10.00 2 24.00
Через 16 ч. 17 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени интересен лондонскому «Арсеналу».

Француз стал регулярно появляться в стартовом составе «сливочных» в текущем сезоне, однако, по слухам, на игрока по-прежнему претендуют представители Английской премьер-лиги. Как информирует Football Transfers, «Арсенал» рассматривает возможность подписания Тчуамени следующим летом. В лондонском клубе считают, что 23-летний хавбек составит отличную связку с Декланом Райсом в середине поля.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Орельена Тчуамени в 90 млн евро. Интерес к футболисту ранее проявлял «Ливерпуль».

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Орельен Тчуамени трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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