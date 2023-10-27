Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени интересен лондонскому «Арсеналу».

Француз стал регулярно появляться в стартовом составе «сливочных» в текущем сезоне, однако, по слухам, на игрока по-прежнему претендуют представители Английской премьер-лиги. Как информирует Football Transfers, «Арсенал» рассматривает возможность подписания Тчуамени следующим летом. В лондонском клубе считают, что 23-летний хавбек составит отличную связку с Декланом Райсом в середине поля.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Орельена Тчуамени в 90 млн евро. Интерес к футболисту ранее проявлял «Ливерпуль».