Галлахер: «Очень рад, что могу играть больше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал, что думает о своей роли в команде.

Англичанин стал постоянным игроком стартового состава «синих» при Маурисио Почеттино, который возглавил команду перед началом текущей кампании.

«Начало сезона получилось для меня великолепным с точки зрения игровой практики – я играю постоянно, чего не было в прошлом сезоне. Я был очень рад остаться в «Челси» и проявить себя под руководством отличного тренера. Надеюсь, мне удастся ещё больше преуспеть в дальнейшем», – приводит TNT Sports слова 23-летнего футболиста.

Конор Галлахер принял участие в 11 поединках в нынешней кампании, записав себе в актив два результативных паса.