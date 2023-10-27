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Галлахер: «Очень рад, что могу играть больше, чем в прошлом сезоне»

27 Октября 2023 • 22:16 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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Через 13 ч. 42 мин.

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал, что думает о своей роли в команде.

Англичанин стал постоянным игроком стартового состава «синих» при Маурисио Почеттино, который возглавил команду перед началом текущей кампании. 

«Начало сезона получилось для меня великолепным с точки зрения игровой практики – я играю постоянно, чего не было в прошлом сезоне. Я был очень рад остаться в «Челси» и проявить себя под руководством отличного тренера. Надеюсь, мне удастся ещё больше преуспеть в дальнейшем», – приводит TNT Sports слова 23-летнего футболиста.

Конор Галлахер принял участие в 11 поединках в нынешней кампании, записав себе в актив два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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