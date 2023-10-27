«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу продолжает привлекать интерес грандов европейского футбола.

О возможном переходе 22-летнего футболиста в один из топ-клубов неоднократно сообщалось ранее. По данным журналиста Экрема Конура, на сегодняшний день основными претендентами на Инасиу являются мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Именно эти клубы лидируют в гонке за португальцем, чью стоимость эксперты Transfermarkt оценивают в 30 млн евро.

В текущем сезоне Гонсалу Инасиу провёл 12 матчей за «Спортинг». Также в активе игрока четыре поединка в составе сборной Португалии.