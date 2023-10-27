Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сегодня достигнет впечатляющей отметки.

«Орлы» примут на своём поле «Тоттенхэм» в рамках десятого тура Премьер-лиги. Согласно данным Opta, для Ходжсона этот матч станет 500-м у руля английских коллективов во всех соревнованиях. Больше всего игр 76-летний специалист провёл как раз с «Кристал Пэлас» (184), чуть меньше – с «Фулхэмом» (128). Также наставников довелось поработать «Блэкберном», «Вест Бромвичем», «Ливерпулем», «Бристоль Сити» и «Уотфордом».

Следить за ходом матча «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая трансляция.