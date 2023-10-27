Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нынешнем уровне своей команды.

Отвечая на вопросы журналистов в преддверии матча против «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, нидерландский тренер признал, что в игре «красных дьяволов» хватает недостатков, однако есть и сильные стороны.

«Нам есть куда расти, и сейчас я вижу как положительные, так и отрицательные моменты. К сожалению, мы не всегда показываем тот уровень, на котором можем быть – например, как в матче против «Арсенала» и в начале игры с «Баварией». Мы должны действовать так на постоянной основе.

Однако уже сейчас мы довольно хороши в прессинге – мы лидируем в АПЛ по возвратам владения. Увы, мы не извлекаем достаточно выгоды из переходных моментов в атаке», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.