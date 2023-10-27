​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола сообщил, что вратарь Нето получил травму лодыжки на тренировке на этой неделе. Как сообщает пресс-служба клуба, капитан «вишен» выбыл как минимум до ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

В субботнем матче чемпионата Англии против «Бёрнли» место в воротах «Борнмута» займёт Ионуц Раду, что подтвердил рулевой команды.

На текущий момент «Борнмут» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В девяти прошедших турах команда трижды сыграла вничью при шести поражениях.