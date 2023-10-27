Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель

27 Октября 2023 • 21:27 Комментировать
Борнмут
...
Бёрнли
1 2.15 X 3.70 2 3.35
Через 16 ч. 25 мин.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола сообщил, что вратарь Нето получил травму лодыжки на тренировке на этой неделе. Как сообщает пресс-служба клуба, капитан «вишен» выбыл как минимум до ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

В субботнем матче чемпионата Англии против «Бёрнли» место в воротах «Борнмута» займёт Ионуц Раду, что подтвердил рулевой команды.

На текущий момент «Борнмут» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В девяти прошедших турах команда трижды сыграла вничью при шести поражениях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андони Ираола Нето Борнмут ещё теги

Новости по матчу

16:55
Борнмут — Бёрнли: прогноз и ставка на матч десятого тура АПЛ — 28 октября 2023
12:25
«Борнмут» готов уволить Ираолу
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
2
0.00 0.00 0.00
Видео
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
00:33 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Успехи «Тоттенхэма» невероятны»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро установил рекорд «Тоттенхэма» по точным передачам
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лидирует в чемпионате с отрывом в 5 очков – такого не было с сезона-1960/61
00:05 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур сыграл за «Тоттенхэм» впервые с февраля
27 Октября
23:40 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Мы не показываем идеальный футбол, но наконец-то начали побеждать»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 29 октября 2023
23:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Райс особенно хорош в ключевых матчах»
23:12 · Англия. Премьер-лига
Магуайр поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые в сезоне не нанёс ни одного удара в створ в первом тайме
22:43 · Англия. Премьер-лига
Галлахер оценил шансы «Челси» на попадание в Лигу чемпионов
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на звёздного игрока «Реала» слухи
22:16 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Очень рад, что могу играть больше, чем в прошлом сезоне»
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:37 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем