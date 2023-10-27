«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ

Сегодня, 27 октября, «Кристал Пэлас» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги.

Стартовый состав «Кристал Пэлас» выглядит следующим образом: Джонстон (вр), Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Хефферсон, Дукуре, Хьюз, Айю, Эдуар, Шлупп.

В составе «Тоттенхэма» с первых минут на поле появятся: Викарио (вр), Порро, Ромеро, Ван де Вен, Дэвис, Биссума, Сарр Пап, Кулушевски, Мэддисон, Ришарлисон, Сон.

Начало матча «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

