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«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ

27 Октября 2023 • 21:12 Комментировать
Кристал Пэлас
1:2
Тоттенхэм
окончен

Сегодня, 27 октября, «Кристал Пэлас» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги.

Стартовый состав «Кристал Пэлас» выглядит следующим образом: Джонстон (вр), Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Хефферсон, Дукуре, Хьюз, Айю, Эдуар, Шлупп.

В составе «Тоттенхэма» с первых минут на поле появятся: Викарио (вр), Порро, Ромеро, Ван де Вен, Дэвис, Биссума, Сарр Пап, Кулушевски, Мэддисон, Ришарлисон, Сон.

Начало матча «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристал Пэлас

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