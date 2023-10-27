Клопп – о матче против «Ноттингем Форест»: «Надеюсь, Ориги будет в составе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о встрече с бывшим игроком своей команды Дивоком Ориги.

Бельгийский футболист выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Милана». Цвета «Ливерпуля» форвард защищал с 2014 по 2022 год.

«Я очень надеюсь, что Ориги окажется в составе «Ноттингем Форест» в воскресном матче. Это было бы здорово не с точки зрения игры, а в плане его встречи с болельщиками – он заслужил, чтобы «Энфилд» его тепло принял. Надеюсь, Дивок сейчас в хорошей форме», – цитирует пресс-служба «Ливерпуля» немецкого специалиста.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырёх матчах АПЛ, ни разу не выйдя в стартовом составе.