Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Манчестерское дерби состоится в воскресенье в 17:30 по московскому времени. На данный момент «горожане» занимают вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги с 21 набранным очком, в активе «Юнайтед», занимающего восьмое место, 15 баллов.

«Это невероятно важный матч, но не только для города, а для всего футбольного мира – к этой игре будет приковано внимание всего мира. Сейчас мы отстаём от «Манчестер Сити» на шесть очков, нам нужно догонять. Мы знаем, что нам нужно развиваться, становиться лучше. Необходимо поработать над многими компонентами», – заявил на предматчевой пресс-конференции тен Хаг.