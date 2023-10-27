Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче десятого тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» всегда является опасным соперником, и не важно, кто тренирует эту команду. У них всегда есть характер и энергия, они могут не находиться на вершине, но потом взять и забить гол. Мы понимаем их уровень, поэтому никакой недооценки быть не может», — заявил Гвардиола Manchester Evening News.

Дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 29 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию.