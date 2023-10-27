ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на всю планету

Футбольная ассоциация Италии дисквалифицировала полузащитника Сандро Тонали на десять месяцев за нарушение правил о ставках. Теперь ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на весь земной шар. Об этом рассказывает The Athletic со ссылкой на ФИФА.

В пятницу Эдди Хау сказал журналистам, что у Тонали высокие шансы сыграть в субботнем матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». На тот момент «Ньюкасл» не получал уведомления о распространении дисквалификации итальянца. С тех пор ситуация могли измениться.

После трансфера в «Ньюкасл» Сандро Тонали провёл 12 матчей, в которых забил один гол.