Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо

Футбольная ассоциация Англии проводит разбирательство в отношении игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Футболист разместил в социальной сети фото с вратарём Андре Онана и добавил два эмодзи гориллы. Теперь Гарначо могут наказать за проявление расизма, хотя сам Онана никакой проблемы в этой публикации не увидел.

Комментарий по поводу скандальной ситуации с Онана дал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Возможная дисквалификация Гарначо? Я не волнуюсь на данный момент. Мы ведём переговоры с Футбольной ассоциацией. Я хочу подчеркнуть, что мы вместе, мы едины, и вы можете видеть это в публикации Онана», - сказал тен Хаг журналистам.