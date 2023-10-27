Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голкипере «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Напомним, камерунский футболист перебрался в английский гранд минувшим летом из «Интера».

«Это выдающийся футболист. Я надеюсь, что он не будет играть против нас так же, как это было в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем одержать победу», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В текущем сезоне 27-летний Онана провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 20 мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

29 октября «Манчестер Сити» встретится в гостевом поединке с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 18:30 по московскому времени.