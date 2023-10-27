​Локателли интересен клубу АПЛ

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, серьёзный интерес к 25-летнему игроку проявляет «Вест Хэм». Лондонский клуб будет готов сделать предложение по Локателли.

Стоит сказать, что «Вест Хэм» идет варианты по усилению состава из-за ухода Деклана Райса и возможного ухода Томаша Соучека.

Действующий контракт Локателли с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает итальянского футболиста в 30 миллионов евро.