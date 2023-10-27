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​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии

27 Октября 2023 • 18:46 Комментировать

Полузащитник Сандро Тонали пропустит десять месяцев – он был дисквалифицирован за нарушение правил о ставках. Из-за сложившейся ситуации «Ньюкасл» планирует усилить линию полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает на своих страницах talkSPORT, «Ньюкасл» рассматривает возможность аренды Рубена Невеша. Португальский хавбек летом перебрался в «Аль-Хиляль», а ранее он на протяжении шести лет выступал Англии за «Вулверхэмптон».

Рубену Невешу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 40 миллионов евро.

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