​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии

Полузащитник Сандро Тонали пропустит десять месяцев – он был дисквалифицирован за нарушение правил о ставках. Из-за сложившейся ситуации «Ньюкасл» планирует усилить линию полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает на своих страницах talkSPORT, «Ньюкасл» рассматривает возможность аренды Рубена Невеша. Португальский хавбек летом перебрался в «Аль-Хиляль», а ранее он на протяжении шести лет выступал Англии за «Вулверхэмптон».

Рубену Невешу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 40 миллионов евро.