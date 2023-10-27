Атакующий полузащитник Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» по завершению сезона 2023/2024.

Как сообщает TodoFichajes, Кьеза может оказаться в Английской премьер-лиге. Интерес к итальянцу проявляют «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Футболист не хочет продлевать соглашение, если ему не предложат заработную плату на уровне Душана Влаховича.

Стоимость трансфера 26-летнего Федерико Кьезы может составить 50 миллионов евро.