​Тен Хаг оценил последние выступления Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал несколько слов о последних выступлениях голкипера Андре Онана.

«В последних двух матчах он показал хороший прогресс, и нужно продолжать в том же духе. Он играл хорошо, но в «Манчестер Юнайтед» просто играть хорошо недостаточно», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с Давидом де Хеа. Летом клуб решил не продлевать контракт с испанцем, и с тех пор он пребывает в статусе свободного агента.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 29 октября – против «Манчестер Сити».