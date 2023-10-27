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​Почеттино недоволен игрой «Челси» 24 декабря

27 Октября 2023 • 17:39 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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Через 14 ч. 4 мин.

В Английской премьер-лиге впервые с 1995 года пройдёт матч в канун католического Рождества – 24 декабря сыграют «Вулверхэмптон» и «Челси». Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Фанаты недовольны? Я тоже. Я недоволен ещё и тем, что 23 декабря у меня с женой годовщина, а мне нужно ехать на игру с «Вулверхэмптоном», и я не буду ночевать дома. Не буду уговаривать жену ехать со мной.

24 декабря – действительно важная дата для аргентинского народа. Я надеюсь вовремя приехать домой, чтобы отпраздновать», - сказал Почеттино журналистам.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ.

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