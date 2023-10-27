​Артета высказался о травмах Жезуса и Парти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде. Как известно, в игре Лиги чемпионов против «Севильи» травму получил нападающий Габриэль Жезус.

«По Габи [Жезусу] я не могу назвать вам никаких временных рамок, потому что он всегда нас удивляет. Он что-то почувствовал после неудачного движения. И он получал большую нагрузку в матчах за нас и за сборную. Его потеря – плохая новость для нас.

Парти? У него мышечная травма, и мы ожидаем, что он пропустит несколько недель», - сказал Артета журналистам.

В субботу, 28 октября, «Арсенал» будет принимать «Шеффилд Юнайтед».