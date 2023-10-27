​Осимхен может перейти в топ-клуб АПЛ, «Наполи» уже нашёл замену

В летнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен может сменить «Наполи» на «Ливерпуль». Гранд Премьер-лиги Англии заплатит за нигерийца около 140 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

По данным источника, «Наполи» уже нашёл замену для Осимхена. Чемпионы Италии могут подписать форварда Джонатана Дэвида, ныне выступающего за «Лилль». 23-летний Дэвид оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Любопытно, что Виктор Осимхен тоже переходил в «Наполи» из «Лилля». Тогда итальянский клуб заплатил за форварда 75 миллионов евро.