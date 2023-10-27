Джедон Санчо с высокой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. В настоящий момент 23-летний футболист не работает в общей группе из-за отстранения на фоне конфликта с Эриком тен Хагом.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, Санчо находится на радаре «Тоттенхэма». Лондонский клуб хочет усилить состав команды зимой, чтобы всерьёз бороться за титул Премьер-лиги. Из-за травм Ивана Перишича и Манора Соломона «шпоры» хотят подписать нового игрока в группу атаки.

Стоимость трансфера Джедона Санчо может составить 35 миллионов евро.