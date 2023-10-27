​Гвардиола отреагировал на слова игрока «Манчестер Юнайтед» о «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри перед дерби сказал, что в городе невозможно встретить футболки «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Всё в порядке. Если этот парень и его девушка верят в это, значит, всё в порядке. Я поговорю с отделом Puma и спрошу: «Что случилось? Почему наших футболок нет?» - пошутил Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в десятом туре Премьер-лиги воскресенье, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.