Почеттино — о матче с «Брентфордом»: «Будет сложно, они отлично себя показывают»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 10-го тура АПЛ против «Брентфорда» поделился мнением о сопернике.

Аргентинский специалист похвалил соперника, отметив, что лондонцы готовятся к матчу против сильной команды.

«Будет сложно, потому что у них хорошая команда и они отлично себя показывают. Это отличный вызов для нас», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Брентфорд» состоится завтра, 28 октября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

На данный момент «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ и опережают 14-й «Брентфорд» на два очка.