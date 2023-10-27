Нкунку близок к восстановлению - он ещё не играл за «Челси»

После летнего трансфера Кристофер Нкунку из-за травмы ещё ни разу не сыграл за «Челси». Главный тренер команды Маурисио Почеттино сказал несколько слов о состоянии 25-летнего футболиста.

«У него всё хорошо, он очень много работает. Думаю, он очень близок к восстановлению. В скором времени мы сможем его задействовать. Он действительно важный футболист для нас», - слова Почеттино приводит в социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в субботу, 28 октября, - против «Брентфорда» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.