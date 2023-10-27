Мбаппе или Холанн: Миятович выбрал нападающего для «Реала»

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович рассказал, кого бы хотел видеть в атаке «сливочных»: француза Килиана Мбаппе или норвежца Эрлинга Холанна.

«Эрлинг – настоящий феномен, бомбардир. Но он норвежец, у него никогда не буде такого имиджа и влияния, как у Килиана. Если бы мне пришлось выбирать, то я потратил бы все деньги на покупку Мбаппе. Он настоящая суперзвезда, вокруг него много медиа», - передает слова Миятовича AS.

Напомним, что Мбаппе в настоящий момент является футболистом французского «ПСЖ. Холанн, в свою очередь, защищает цвета английского «Манчестер Сити».