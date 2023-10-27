«Ливерпуль» может купить нового защитника за 50 миллионов евро

Защитник португальского «Спортинга» Гонсалу Инасиу может стать игроком топ-клуба Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно данным источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы считаются главными претендентами на игрока после того, как из борьбы за него вышел «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциального трансфера Инасиу в стан «красных» может составить порядка 50 миллионов евро.

Гонсалу – воспитанник академии «Спортинга». В сезоне-2023/2024 защитник поучаствовал в 12 поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.