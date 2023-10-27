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«Реал» хочет заменить Модрича на топ-игрока «Арсенала»

27 Октября 2023 • 13:01 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» подыскивает замену хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который в обозримом будущем покинет команду. У опытного игрока есть варианты трудоустройства в МЛС и Саудовской Аравии.

По сообщениям Todofichajes, на место 38-летнего Модрича «сливочные» хотят подписать полузащитника сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклана Райса. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

Деклан только минувшим летом перешел в стан «канониров» из «Вест Хэма». 24-летний футболист подписал с лондонским топ-клубом пятилетний трудовой договор.

«Реал» и «Барселона» нацелились на звёздного бразильского форварда

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Лука Модрич Деклан Райс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
27 Октября 2023 в 14:56
В свое время слили Эдегора как никчемного игрока селекция Реала работает не лучшим образом...
K1rsone
27 Октября 2023 в 23:08
Может он и не раскрылся бы так в Реале, тоже надо учитывать
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