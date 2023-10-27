«Реал» хочет заменить Модрича на топ-игрока «Арсенала»

Мадридский «Реал» подыскивает замену хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который в обозримом будущем покинет команду. У опытного игрока есть варианты трудоустройства в МЛС и Саудовской Аравии.

По сообщениям Todofichajes, на место 38-летнего Модрича «сливочные» хотят подписать полузащитника сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклана Райса. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

Деклан только минувшим летом перешел в стан «канониров» из «Вест Хэма». 24-летний футболист подписал с лондонским топ-клубом пятилетний трудовой договор.

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