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Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»

27 Октября 2023 • 12:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 4.30 X 4.05 2 1.80
Через 20 ч. 30 мин.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что полузащитник Сандро Тонали с большой долей вероятности сможет принять участие в следующем туре Английской премьер-лиги, где «сороки» сыграют против «Вулверхэмптона». Напомним, Тонали ранее дисквалифицировали на 10 месяцев из-за скандала со ставками.

«Ситуация сложная, но наш футбольный клуб ещё никто официально не уведомлял о дисквалификации. Мы слышали новости и слухи, но пока не получали никаких сообщений от итальянский властей. Мы продолжаем ждать. Думаю, у Тонали хорошие шансы сыграть против «Вулверхэмптона» на выходных», – сказал Хау на пресс-конференции.

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