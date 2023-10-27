Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что полузащитник Сандро Тонали с большой долей вероятности сможет принять участие в следующем туре Английской премьер-лиги, где «сороки» сыграют против «Вулверхэмптона». Напомним, Тонали ранее дисквалифицировали на 10 месяцев из-за скандала со ставками.

«Ситуация сложная, но наш футбольный клуб ещё никто официально не уведомлял о дисквалификации. Мы слышали новости и слухи, но пока не получали никаких сообщений от итальянский властей. Мы продолжаем ждать. Думаю, у Тонали хорошие шансы сыграть против «Вулверхэмптона» на выходных», – сказал Хау на пресс-конференции.