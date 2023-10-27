Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» больше не будет предлагать за Палинью 65 миллионов евро

27 Октября 2023 • 11:48 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
1 1.08 X 14.00 2 27.00
Через 18 ч. 23 мин.

Мюнхенская «Бавария» не намерена повторять «Фулхэму» своё летнее предложение в размере 65 миллионов евро по трансферу опорного полузащитника Жоау Палиньи. По информации от журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб в последний день трансферного окна предложил за Палинью требуемую сумму по острой необходимости, но в январе команда Томаса Тухеля не намерена повторять прежнее предложение.

Напомним, Палинья после сорвавшегося трансфера в «Баварию» продлил контракт с «Фулхэмом». Мюнхенцы попытаются купить другого опорника. Одним из вариантов является Кэлвин Филлипс, который в январское трансферное окно с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья ещё теги

Новости по матчу

21:52
Гнабри залечил травму, но пропустит ближайший матч «Баварии»
15:45
​Тухель прокомментировал критику со стороны Хаманна
15:31
Тухель высказался о ситуации Мюллера
15:03
​Нойер возвращается – Тухель подтвердил
12:28
Нойер выйдет в старте «Баварии» в матче против «Дармштадта»
11:17
В «Баварии» летом отказались от кандидатуры Гирасси
15:36
Оуэн: «Очень жаль, что Мусиала выбрал сборную Германии, а не Англии»
16:18
​«Бавария» обсудит с Мюллером новый контракт
12:53
Мазрауи и Перец не имеют претензий друг к другу
11:48
«Бавария» отказалась от трансфера Папастатопулоса
01:29
«Бавария» была близка к продлению контракта Дэвиса – ситуацию изменил уход Салихамиджича
01:01
Нойер не торопится обсуждать с «Баварией» новый контракт
11:50
Тухель: «Если всё будет нормально, Горецка вернётся к матчу с «Боруссией» Дортмунд»
11:44
Тухель: «Мазрауи тренировался один не в качестве наказания»
23:32
Эдсон Альварес: «Я знал, что «Бавария» хотела меня подписать»
22:11
«Бавария» пока не связывалась с Филлипсом
21:56
Только два клуба могут всерьёз рассчитывать на подписание Мусиалы – среди них нет «Ливерпуля» 1
10:44
«Манчестер Сити» ищет возможность провернуть трансфер Мусиалы
10:16
Горецка надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд
15:22
Маттеус: «Зачем Сане уходить из «Баварии»? Он играет в одном из величайших клубов мира»
11:30
Тухель: «Сане никогда не нравится, когда его меняют»
10:46
Де Лигт: «Ульрайх действует очень уверенно»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ДАРМШТАДТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
6 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:37 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»
21:27 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ
21:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче против «Ноттингем Форест»: «Надеюсь, Ориги будет в составе»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»
20:33 · Англия. Премьер-лига
ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на всю планету
20:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо
19:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист» 2
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Локателли интересен клубу АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Кьеза может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем