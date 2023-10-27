«Бавария» больше не будет предлагать за Палинью 65 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» не намерена повторять «Фулхэму» своё летнее предложение в размере 65 миллионов евро по трансферу опорного полузащитника Жоау Палиньи. По информации от журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб в последний день трансферного окна предложил за Палинью требуемую сумму по острой необходимости, но в январе команда Томаса Тухеля не намерена повторять прежнее предложение.

Напомним, Палинья после сорвавшегося трансфера в «Баварию» продлил контракт с «Фулхэмом». Мюнхенцы попытаются купить другого опорника. Одним из вариантов является Кэлвин Филлипс, который в январское трансферное окно с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити».