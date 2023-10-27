Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет урезать зарплату Тонали из-за дисквалификации

27 Октября 2023 • 11:40 Комментировать (1)

Итальянский полузащитник Сандро Тонали может быть наказан руководством «Ньюкасла» за нелегальные ставки. Игрока дисквалифицировали на десять месяцев и обязали пройти курс лечения от лудомании.

Как стало известно журналистам Daily Telegraph, английский клуб хочет снизить заработную плату футболиста. Внутри «Ньюкасла» идут активные обсуждения этого вопроса.

Стоит отметить, что Тонали является самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла».

Сандро перешел в английский клуб из «Милана» в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный трудовой договор. Сумма сделки составила 64 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сандро Тонали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ando Loko
27 Октября 2023 в 12:15
Со стороны самого Тонали было бы правильно согласиться на значительное понижение зарплаты на период дисквы.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:37 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»
21:27 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ
21:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче против «Ноттингем Форест»: «Надеюсь, Ориги будет в составе»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»
20:33 · Англия. Премьер-лига
ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на всю планету
20:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо
19:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист» 2
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Локателли интересен клубу АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Кьеза может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем