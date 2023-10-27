«Ньюкасл» хочет урезать зарплату Тонали из-за дисквалификации

Итальянский полузащитник Сандро Тонали может быть наказан руководством «Ньюкасла» за нелегальные ставки. Игрока дисквалифицировали на десять месяцев и обязали пройти курс лечения от лудомании.

Как стало известно журналистам Daily Telegraph, английский клуб хочет снизить заработную плату футболиста. Внутри «Ньюкасла» идут активные обсуждения этого вопроса.

Стоит отметить, что Тонали является самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла».

Сандро перешел в английский клуб из «Милана» в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный трудовой договор. Сумма сделки составила 64 миллиона евро.