«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В 10-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|53'Уорд Джоэл (0:1)
|66'Хын Мин Сон (0:2)
|(1:2) Айю Джордан90'
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким• 90'Гехи Марк•Митчелл Тайрик70' (Ахамада Науиру (70') •Айю Джордан• 90'Дукуре Шейк•Хефферсон Лерма79' (Матета Жан-Филипп (79') •Шлупп Джеффри60' (Рак-Сакьи Джесуран (60') •Хьюз Уилл70' (Клайн Натаниэль (70') •Эдуар Одсонн79' (Франса Матеус (79')
Запасные: Холдинг Роб•Мэттьюз Реми•Ридевальд Жайро•Ричардс Крис
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Дэвис Бен46' (Эмерсон Жуниор (46') •Сарр Пап Матар•Биссума Ив64' (Джонсон Бреннан (64') • 90'Кулушевски Деян90' (Бентанкур Родриго (90') •Мэддисон Джеймс89' (Хиль Бриан (89') •Ришарлисон64' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (64') •Хын Мин Сон
27 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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